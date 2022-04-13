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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti

#Lokman Çağırıcı#Bağcılar Belediye Başkanı#İstifa
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık koşulları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

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Çağırıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Gençliğimin ilk yıllarından itibaren siyasetin farklı kademelerinde ülkeme ve milletine hizmet ettim. Görev yürüttüğüm tüm kademelerde, 'görev istenmez verilir' şuuruyla hareket ederek, makama değil hizmete talip oldum.

15 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve Bağcılar halkımızın teveccühleriyle, Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yürüttüm. Görevim boyunca, yol ve dava arkadaşlarım ile birlikte Bağcılar'ımızın yüce gönüllü insanlarına hizmet etmenin gurur ve heyecanını yaşadım.

Daha önce mevcut kalp sorunlarımın tekrarlanması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerinizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibariyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım.

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Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden Rabbime şükrediyorum. Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim. Saygılarımla."

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#Lokman Çağırıcı#Bağcılar Belediye Başkanı#İstifa

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