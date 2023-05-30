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Bağcılar Bağcılar olalı... Böyle kutlama görmedi

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#AK Parti#Bağcılar#HÜDA PAR
Bağcılar Bağcılar olalı... Böyle kutlama görmedi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan’ın zafer kazanması “AK Parti’nin İstanbul’daki kalesi” Bağcılar’da coşkuyla kutlandı. Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saatlerce zaferin tadını çıkardı.

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Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından yüzbinlerce AK Partili dün akşam kutlama için sokaklara döküldü. Ancak bu önceki tüm seçimlerden farklı bir kutlamaydı. “AK Parti’nin kalelerinden” Bağcılar’da, benzerine az rastlanır bir coşku ve kalabalık vardı. Bağcılar’da ne önceki seçim dönemlerinde ne yılbaşlarında ne de herhangi bir milli bayramda böyle bir coşkulu kalabalık görülmemişti. Meydanda toplanan binlerce vatandaş, ellerinde AK Parti ve Türkiye bayraklarıyla tüm ara ve anayolları kapadı. Araçlarıyla meydana çıkmaya çalışan kişiler saatlerce yolda kaldı ve kontak kapattı. Tansiyonun yüksek olduğu kutlamalarda, coşkulu kalabalık zaman zaman agresifleşerek araçlarında seyir halindeki vatandaşlara sözlü olarak sataştı.

Bağcılar Bağcılar olalı... Böyle kutlama görmedi

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KADIN SAYISI FAZLAYDI

Bağcılar’daki kutlamalar, sıradan bir seçim zaferinden ziyade, tıpkı bir savaşın kazanılmasını andırıyordu. Öyle ki, birçok noktada Mehter Marşı’nın çalınması dikkat çekiciydi. Kutlamaların merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayrağı ve ‘Dombra’ şarkısı vardı. Herkes hep bir ağızdan ve kendinden geçercesine çalınan şarkılara eşlik ediyordu. Coşkulu kalabalık adeta bir ayinde gibiydi. Meydanda, sırtına Erdoğan bayrağı asıp gezen kadın sayısı bir hayli fazlaydı. Kutlamaların sembolü, adeta sırta asılan Erdoğan bayrağı olmuştu. Bağcılar Meydan’da, İstanbul’da hiç görülmediği kadar HÜDA PAR bayrağı da göze çarpıyordu. Rabia ve Ülkücülerin kurt işareti de kutlama yapanların sık kullandığı semboller arasındaydı. Kutlamalara katılan yabancı uyruklu kişi sayısı da bir hayli yüksekti. Kutlamalardaki kadın sayısı gözle görülür biçimde fazlaydı. Kadınlar, Bağcılar Belediyesi’nin meydana kurduğu platformdan çalınan müziklerle dans etti. Bazı kadın grupları, kutlamalardan yorulup yol kenarlarında dinlendi. Akşam saatlerinde başlayan kutlamalar gece yarısına kadar sürdü.

Bağcılar Bağcılar olalı... Böyle kutlama görmedi

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#AK Parti#Bağcılar#HÜDA PAR

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