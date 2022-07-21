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Bagajdaki bebek yola düştü

#Şanlıurfa#Bagaj#Bebek
Bagajdaki bebek yola düştü

Bayram tatili için Şanlıurfa’ya giden 7 kişilik Bucak Ailesi, Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki hafif ticari araçla Ankara’ya dönmek için yola çıktı.

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Yolculuk sırasında 13 aylık Muhammed Melih’in uyuması üzerine annesi Bahar Bucak, oğlunu bagajdaki eşyaların üzerine yatırdı. Önceki gece 22.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 12’nci kilometresinde bagaj kapağının açılması üzerine minik Muhammed Melih, eşyaların üzerinden kayıp yola düştü.

Bagajdaki bebek yola düştü

Yaklaşık 2 kilometre gittikten sonra araçtakiler Muhammed Melih’in yerinde olmadığını fark etti. Sürücü amca Muhammet Metin Bucak, araçla geri döndü. Bucak Ailesi, yolda yaptığı aramada başka araç veya araçların üzerinden geçtiği Muhammed Melih’in cansız bedenini buldu. Ardından jandarma ve polis ekipleri çağrıldı. 

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#Şanlıurfa#Bagaj#Bebek

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