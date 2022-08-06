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Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza

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#Eskişehir#Bagaj#Para Cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 11:00

Eskişehir’de, bagajda oturularak seyahat edilen anlar sosyal medyaya yansırken, otomobilin plakasına polis ekiplerince 1665 lira ceza kesildi.

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Odunpazarı ilçesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde sürücüsü bilinmeyen otomobilin bagajında oturan kişiyi görenler, cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medyada paylaştı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine harekete geçti.

Mobese ve plaka tanıma sistemi kameralarından aracın bagajında oturularak seyahat edildiğini belirleyen polis ekipleri, plakaya ‘araç dışında yolcu taşımak’ suçundan 1665 lira idari para cezası yazdı.

Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza

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#Eskişehir#Bagaj#Para Cezası

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