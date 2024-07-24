Bagajda göçmen kaçakçılığına 'onur kırıcı yolculuk' artırımı ile ceza! Bin 700 dolar ödemişler

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Mart'ta polis, Ahmet Sert yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ikazına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, polis ile yaşanan takip sonucu durduruldu. Aracın bagajından kaçak göçmen çıktı. Suriye uyruklu Abdulsettar El Hamit'in, kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı, şüpheliler Ahmet Sert ve Salih Kılıç ile kendisini Antalya'ya götürmeleri için 1700 dolara anlaştığı belirlendi. Göçmen, sınır dışı edilirken, tutuklanan Sert ve Kılıç hakkında Reyhanlı 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan dava açıldı.

Sanık Ahmet Sert savunmasında, kullandığı aracın amcasına ait olduğunu, yolda araca aldıkları kişiyi tanımadıklarını, göçmen olduğunu bilmediklerini, polisin ikazda bulunması üzerine panik yapıp, bagaja geçtiğini ileri sürdü. Salih Kılıç da benzer savunma yaparak, suçlamayı kabul etmedi.

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Savcılık mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiklerine dikkat çekilerek, cezalandırılmaları talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Sert ve Salih Kılıç'a 'Bir yabancıyı ülkeye sokmak veya ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan önce 5 yıl hapis cezası verdi. Bu ceza, bagajda yolculuk yapan mağdur göçmenin onur kırıcı bir muameleye maruz bırakılması nedeniyle yarı oranında artırılıp, 7 yıl 6 aya, suçu birlikte müşterek halde işlemeleri de artırım nedeni sayılarak 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çıkarıldı ve 1875 gün de adli para cezası verildi.

Kararın gerekçesinde, Suriye uyruklu göçmenin Suriye'de yaşayan göçmen kaçakçısı ile anlaşarak sınırdan kaçak yollarla Türkiye tarafına geçtiği, askerlerin durumu fark ettiği; ancak göçmen şahsın kaçtığı ve kendisine araçla selektör yapan sanıkların yanına gittiği ve 1700 dolar karşılığında kendisini Antalya'ya götürmek için anlaştıkları ve üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.