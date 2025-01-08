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Bagajda cesedi bulunmuştu! Ayşe Çelik'e acı veda

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#İstanbul#Sultangazi#Şanlıurfa
Bagajda cesedi bulunmuştu Ayşe Çelike acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 15:37

İstanbul'da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldükten sonra cesedi otomobil bagajında bulunan Ayşe Çelik, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.

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Boşanma aşamasında olduğu eşi Engin Çelik tarafından önceki gün İstanbul Eyüpsultan'da öldürülen Ayşe Çelik'in cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçla Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, Yeni Asri Mezarlığa götürüldü. Burada kılınan namazın ardından cenaze defnedildi. Cenaze törenine kadının ailesi ve yakınları katıldı.

Bagajda cesedi bulunmuştu Ayşe Çelike acı veda
Olay, önceki gün saat 16.30'da İstanbul Sultangazi'de meydana gelmişti. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmada şahıs, eşini araçta silahla vurarak öldürmüştü. Ardından Engin Çelik, cesedi otomobilinin bagajına koyarak ormana götürmeye çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalanmıştı. İlk ifadesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin sorgusu sürerken, Ayşe Çelik'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Bagajda cesedi bulunmuştu Ayşe Çelike acı veda

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#İstanbul#Sultangazi#Şanlıurfa

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