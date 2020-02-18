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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.02.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Bağ evlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KONYA'da bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisi Hakkı Turhan (28), polisin takibi sonucu yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin 6 farklı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. 5 farklı bağ evinden çapa makinesi, ilaçlama makinesi, ağaç kesim motoru, kaynak makinesi, mini buzdolabı, çim biçme makinesi ve 4 adet tavuğun çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin 6 farklı suçtan poliste kaydı bulunan Hakkı Turhan olduğunu tespit etti. Turhan saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alırken, adresinde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. İfadesinde malzemeleri çalmadığını, tanımadığı bir kişiden satın aldığını ileri süren Turhan, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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