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AA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 20:03,Son Güncelleme:

Bağ evinde vahşet! Kızı haber alamayınca ortaya çıktı

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Bağ evinde vahşet! Kızı haber alamayınca ortaya çıktı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bağ evinde baltalı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Deydinler ile Maden mahalleleri arasında bulunan bağ evine dinlenmeye giden Güven Akyıl'dan (58) haber alamayan kızı, bir süre sonra kendisi de gitti.

Babasını evde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören kız, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Akyıl'ın baltayla öldürüldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, şüpheli İ.B'yi (16) saklandığı evde gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bağ evinde vahşet Kızı haber alamayınca ortaya çıktı

 

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