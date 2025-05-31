×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bağ evinde baltayla öldürülmüştü, toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Cinayet#Soruşturma
Bağ evinde baltayla öldürülmüştü, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 16:41

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25), son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

 Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25), aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Kırsal Üreğil Mahallesi'nde salı günü evden ayrılan Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası Ali Karaman, Jandarma Komutanlığı'na gidip kayıp ihbarında bulundu.

BAĞ EVİNDE BALTAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

 Perşembe akşamı bağ evine giden Ali Karaman, burada oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Ali Karaman'ın ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mustafa Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi, balta ise cesedin yanında bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karaman'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mustafa Karaman'ın cep telefonunu inceleyen jandarma ekipleri, yakınlarının ifadesinin ardından şüpheli olarak M.G. ve N.P.'yi gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Bağ evinde baltayla öldürülmüştü, toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Karaman, otopsinin tamamlanmasının ardından Muhammedül Emin Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Ali Karaman'ı ise yakınları teselli etti.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sorguları süren M.G. ile N.P.'nin ifadelerinden sonra gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Cinayet#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!