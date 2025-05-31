Bağ evinde baltayla öldürülmüştü, toprağa verildi

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kendilerine ait bağ evinde baltayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Karaman (25), aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Kırsal Üreğil Mahallesi'nde salı günü evden ayrılan Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası Ali Karaman, Jandarma Komutanlığı'na gidip kayıp ihbarında bulundu.

BAĞ EVİNDE BALTAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Perşembe akşamı bağ evine giden Ali Karaman, burada oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Ali Karaman'ın ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mustafa Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi, balta ise cesedin yanında bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karaman'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mustafa Karaman'ın cep telefonunu inceleyen jandarma ekipleri, yakınlarının ifadesinin ardından şüpheli olarak M.G. ve N.P.'yi gözaltına aldı.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Mustafa Karaman, otopsinin tamamlanmasının ardından Muhammedül Emin Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaman, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede oğlunun tabutuna sarılıp ağlayan Ali Karaman'ı ise yakınları teselli etti.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Sorguları süren M.G. ile N.P.'nin ifadelerinden sonra gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.