Bağ evinde 70 kök kenevir ele geçirildi

Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde H.M.nin bağ evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi. Şüpheliye ait bağ evinde arama yapan jandarma, 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli H.M. gerekli işlemler için karakola götürülürken, savcısının talimatıyla kenevirlerden alınan numuneler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli H.M. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



