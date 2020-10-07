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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Bağ evinde 70 kök kenevir ele geçirildi

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Bağ evinde 70 kök kenevir ele geçirildi
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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde bir bağ evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, adreste yapılan aramada 70 kök kenevir ele geçirdi.

Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde H.M.nin bağ evinde kenevir yetiştirdiği bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese operasyon düzenledi. Şüpheliye ait bağ evinde arama yapan jandarma, 70 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Şüpheli H.M. gerekli işlemler için karakola götürülürken, savcısının talimatıyla kenevirlerden alınan numuneler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şüpheli H.M. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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