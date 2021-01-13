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Gündem
Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

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Bağ evinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
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MANİSA'nın Yunus Emre ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi,1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içkiden yaşanan ölüm olaylarının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yunus Emre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K. adlı şüpheliye ait Muradiye Mahallesi’ndeki bağ evine dün akşam baskın düzenledi. Bağ evinde damacanalar içerisinde 3 bin 365 litre sahte şarap ele geçirildi. El koyulan şaraplar, ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

O.K. gözaltına alınırken, bağ evinde hazırlanan sahte şarapların, aynı mahalledeki bir iş yerinde satışa sunulduğu saptandı.

 

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