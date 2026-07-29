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Bafra'da tarlada yanmış cansız beden bulundu: 92 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi

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#Bafra#Refia Usta#Cenaze
Bafrada tarlada yanmış cansız beden bulundu: 92 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 14:17

Samsun'un Bafra ilçesinde tarlasını sürmek için araziye giden bir kişinin hareketsiz ve yanmış halde bulduğu cansız bedenin, 92 yaşındaki Refia Usta'ya ait olduğu tespit edildi.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Bafra ilçesi Toktamış mevkisinde meydana geldi. Tarlasını sürmek için araziye gelen kişi, hareketsiz yatan ve yanmış halde olduğu belirtilen cansız bedeni fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bafrada tarlada yanmış cansız beden bulundu: 92 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, cansız bedenin Refia Usta'ya olduğu belirledi.

Bafrada tarlada yanmış cansız beden bulundu: 92 yaşındaki kadına ait olduğu belirlendi

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Refia Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın detaylarının belirlenmesi için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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#Bafra#Refia Usta#Cenaze

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