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AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 20:57 | Son Güncelleme:

Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Samsun'da Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu kaydetti.

Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

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