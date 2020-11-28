Bafra Belediye Başkanı Kılıç'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumum iyi olduğunu vurgulayan Kılıç, tedavisinin başladığını ve evde karantinada bulunduğunu kaydetti.



Kılıç, vatandaşlardan dua beklediğini kaydederek kendisi gibi tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.