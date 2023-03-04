BAE’yle anlaşma: Hedef beş yılda 25 milyar dolar

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Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan imza töreni sonrası özetle şöyle konuştu: “Anlaşmayla ekonomik ve ticari ilişkimiz yeni bir safhaya girmiştir. Sadece bir sene içerisinde imzaya hazır hale getirilen anlaşma sayesinde mal ve hizmet ticareti önündeki engeller kalkacak Kobiler dahil olmak üzere yatırımcı ve girişimcilerimizin faaliyetleri kolaylaşacaktır. Bu şekilde Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Rusya’dan körfeze uzanan sağlam temellere dayanan iktisadi bir köprü inşa edeceğiz.

Antlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum.

DEPREM FIRTINASINA TUTULDUK

6 Şubat sabahı yaşadığımız 7.7 ve 7.6 iki büyük depremle eşi benzeri görülmemiş bir alanda ve şiddette sarsıldık. 14 milyona yakın insanımızın yaşadığı 11 ilde 500 km çapında bir alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı. Her biri ayrı bir deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor. Adeta deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler. Yaşadığımız sıkıntılar büyük olsa da devlet ve millet olarak var gücümüzle yaraları sarıyoruz. Hasar tespit çalışmaları neticesinde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 204 bin binada 584 bin bağımsız bölüm belirledik. İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapıların inşasını tamamlayacağız.

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EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİMİZ

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz Birleşik Arap Emirlikleri gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye’ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki faaliyetlerimize omuz vermiştir. Sahra hastaneleriniz Hatay ve Gaziantep’te sağlık hizmetlerimize büyük destek oluyor. Yardımların nakli için tahsis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla özellikle ulaştırdıklarınız ayni ve nakdi destekleriniz içinde şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor gününde kendisine uzatılan bu yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.”