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BAE’yle 13 anlaşma

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#BAE#Ziyaret
BAE’yle 13 anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Türkiye - BAE arasında çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki ülke ilişkilerindeki normalleşme kapsamında dün Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti. Erdoğan’ı, Devlet Başkanlığı’nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetlerarası görüşmeler yapıldı. Türkiye ile BAE arasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara ve deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Veliaht Prens Al Nahyan ile akşam yemeği yedi. Bugün de Dünya Fuarı ‘EXPO 2020 Dubai’de Türk Milli Günü’nün açılışını yapacak olan Erdoğan, son olarak 2013 yılında BAE’yi ziyaret etmişti.

BAE’yle 13 anlaşma


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SICAK KARŞILAMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanlığı Kasr El Vatan Sarayı’nda Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

MEDYA VE İLETİŞİMDE İŞBİRLİĞİ

İletişim Başkanlığı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Medya Ofisi arasında dün 'Medya ve İletişim Alanlarında İşbirliği Protokolü' imzalandı. Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BAE adına Medya Ofisi Başkanı Saeed al Eter'in imzaladığı protokol ile iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin arttırılmasının, medya ve iletişim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

 

 

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