BAE’den ‘Ulusun annesi’ sergisi... Emine Erdoğan: Kadınlar barışın anahtarı

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Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde açılışı gerçekleştirilen “Ulusun Annesi” dijital sergisinin anı defteri için bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, BAE’nin güçlü kadınlarının sesini, gittiği her yere taşıyan Milletin Annesi Sergisi’ne, Türkiye’nin medeniyet hafızasının merkezi konumundaki Millet Kütüphanesi’nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, “Bu anlamlı serginin iki dost ülkenin ortak değerlerinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

Kadınların güçlendirilmesinin, bir milletin yükselişinin temeli olduğunu kaydeden Erdoğan, yazısında “Kadınlar, adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın yegâne anahtarıdır. Toplumsal hayatta yerini alan her kadın, insanlığın ilerleyişinde önemli bir adım olur. Kadınların dönüştürücü gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dünyamızda, ‘Milletin Annesi’ sergisinin verdiği ilhamın tüm kalplere ulaşmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Millet Kütüphanesi’ndeki serginin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

SERGİ TEŞEKKÜRÜ

Şeyha Fatima, Türkiye’nin bu sergiye ev sahipliği yapmasının, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki dost ülke arasında köklü kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti.

Şeyha Fatima, ayrıca Emine Erdoğan’a sergiye gösterdiği özel ilgi ve ev sahipliği için özel teşekkürlerini sundu.

Serginin açılışına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Saeed Thani Al Dhaheri de katıldı.