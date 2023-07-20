BAE’de Kadınlar Genel Birliği'ne ziyaret

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Emine Erdoğan sosyal medya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, BAE Devlet Başkanı’nın değerli annesi Şeyha Fatima Bint Mubarak’ın Onursal Başkanlığı’nı yürüttüğü Kadınlar Genel Birliği’ni ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi aldım. İstikrarlı ve azimli kadınlarla tanışmaktan memnuniyet duydum. Kadınların toplumdaki öncü rolünün güçlendirilmesi evrensel bir meseledir. Bu amaçla kurulan Birlik, Emirlik kadınlarının sosyal ve ekonomik kalkınmasını desteklerken, çeşitli eğitimlerle kadınlara mesleki donanım sağlıyor. Kadınların bilhassa sürdürülebilir kalkınmaya aktif katılımını sağlamak için örgüt olarak ürettikleri politikaları son derece faydalı buldum. Örgütün Genel Sekreteri Noura Al Suwaidi ile kadın ve kız çocuklarının eğitimine dair himaye ettiğim projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.”

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Emine Erdoğan daha sonra dünyanın sayılı büyük camilerinden olan Şeyh Zayed Camisi’ni de ziyaret etti.