BAE Prensi’yle yatırım buluşması

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beştepe’de BAE Prensi Nahyan’ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı’nda törenle karşılanacak olan Nahyan ile Erdoğan, baş başa görüşecek. Heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek olan iki liderin buluşmasında en önemli gündem maddesi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi olacak. İki liderin son derece kritik olan görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi de öngörülüyor.



Erdoğan, ağustosta önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayed El Nahyan’la yüz yüze daha sonra da Veliaht Prens Nahyan’la telefonla görüşmeler yapmıştı. Erdoğan, görüşme sonrası “Çok ciddi yatırım hedefleri var. Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girişecek” demişti.