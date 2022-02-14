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BAE nerede? Birleşik Arap Emirlikleri harita üzerinde neresi ve nüfusu kaç? İşte, BAE hakkında bilgiler

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BAE nerede Birleşik Arap Emirlikleri harita üzerinde neresi ve nüfusu kaç İşte, BAE hakkında bilgiler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), harita üzerindeki konumu ve nüfusu gibi bilgilerle merak ediliyor.92 bin kişilik bir nüfus ile kurulan BAE'nin yerleşik nüfusu %16 olurken, geri kalan nüfus ise yabancı işçilerden oluşmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli gelir kaynağı petroldür. 1992'de toplam 837 milyon varil petrol üretmiştir.[kaynak belirtilmeli] OPEC ülkeleri arasında 1993'te gerçekleştirilen anlaşmadan sonraki günlük petrol üretimi 2 milyon 160 bin varildir. İşte, BAE hakkında detaylı bilgiler

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BAE, Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güneydoğusunda bulunan, Umman ve Suudi Arabistan'la komşu olan ülke. BAE, Abu Dabi, Dubai, Acman, Füceyre, Resü'l-Hayme, Şârika ve Ummül-Kayveyn adlı yedi emirlikten oluşmaktadır. Ülkenin başkenti ve büyük ikinci emirliği olan Abu Dabi, aynı zamanda ülkenin siyasi, endüstriyel ve kültürel merkezi konumundadır.

BAE TARİHİ

16. yüzyılda başlayan Portekiz etkisi 17. yüzyılda yerini İngilizlere bıraktı. Başat kabile Kavasim ile Arabistan içlerinden gelen Hanbelîleri korsan olarak ilan eden İngilizler, 1819-1820'de kıyı limanlarına karşı saldırıya geçti. Aslında İngilizlerin asıl amacı, bölge ticaretini kendi egemenlikleri altına almaktı. Mahalli esnafın büyük bir direnişi dahi İngilizleri deniz ticaretini kendi güdümleri altına almalarını engelleyememiş ve sonunda korsanlığa son veren 1820 Genel Barış Antlaşması'nı zorla kabul ettirdiler. 1853 yılında Denizlerde Kalıcı Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması üzerine bölgeye Ateşkes Kıyısı adı verildi. İngilizler 1892 yılında Özel Ayrıcalık Antlaşması olarak bilinen bir paktın oluşmasını sağlayarak bölgenin dış politikasını denetim altına aldılar.

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Ateşkes Kıyısı 1873 - 1947 arasında İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyası, sonraki yıllarda da İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetildi. 1971 yılında İngilizlerin Basra Körfezi'nden çekilmesi üzerine emirlikler "Birleşik Arap Emirlikleri" adı altında bir federasyon oluşturarak 2 Aralık 1971 tarihinde İngiltere'den bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Ülkede bağımsızlık günü millî bayram olarak kutlanılır. Anayasası ise, yine 2 Aralık 1971'de oluşturulmuştur.

Tarihî nüfus
YılNüfus  %± Artış  
196092,610—    
196395,0000,85%
1968180,22613,66%
1975557,88717,52%
19801,042,09913,31%
19851,379,3035,77%
19952,411,0415,74%
19992,938,0005,07%
20054,106,4275,74%
20108,264,07015,01%
20118,925,0968,00%
20129,205,6513,14%
20139,346,1291,53%

BAE HARİTA KONUMU

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#Bae#Bae Nerede#Birleşik Arap Emirlikleri

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