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BAE: Keşke sorunlar hiç yaşanmasaydı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dubai#EXPO 2020
BAE: Keşke sorunlar hiç yaşanmasaydı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ikinci gününü ağırlıklı olarak Dubai’de geçirdi.

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Birçok mimari tasarıma sahip olan ve en ünlü turistik mekanlardan biri olan Dubai, bugünlerde EXPO 2020’ye de ev sahipliği yapıyor. Türkiye dahil toplamda 192 katılımcı ülkeyle dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşması olan Dubai EXPO 2020, COVID-19 salgını nedeniyle 1 Ekim 2021 - 31 Mart 2022’ye ertelenmişti. Dubai’deki ayrıntılara geçmeden önce, heyetler arası görüşmelerde Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin verdikleri mesajları sordum. Türk yetkililer şöyle özetlediler :

* Keşke sorunlar hiç yaşanmasaydı, ilişkiler aynı seviyede kalsaydı.

* Kaybedilen zamandan BAE tarafı pişman.

* Libya konusunda da artık daha stabil bir noktadalar. BAE daha önce, Halife Hafter’in uluslararası meşruiyet arayışına ve Lib-ya’nın liderliği konumuna yükselme çabasına doğrudan destek sağlamıştı.

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İLİŞKİLER ÇOK İYİ

İlişkilerde gelinen noktayı ayaküstü sohbet ettiğim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da sordum. Çavuşoğlu Hürriyet’e, “Çok iyi, hatta iki ülke arasında ilişkilerin bozulmadığı dönemden de daha iyi noktaya geldik. Hem de çok kısa sürede” yanıtını verdi.

Konuştuğum kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Türkiye’ye yatırım konusunda istekli olduğunu belirttiler, özellikle savunma sanayine dikkat çektiler.

DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da yine ayaküstü sohbette, “Teknoloji sektörüne yatırım yapmak istiyorlar. Biz de dijital oyun sektörünün potansiyelini göstermek istiyoruz” dedi. Türkiye’deki dijital oyun sektörü son dönemde potansiyeli ve aldığı yatırımlarla dikkat çekiyor. İstanbul merkezli mobil oyun şirketi Peak Games, 1.8 milyar dolara ABD’li oyun devi Zynga’ya satılırken, mobil oyun geliştiricisi Dream Games, dünyanın en değerli mobil oyun şirketlerinden biri oldu.

DUBAİ'DE MEHTERAN HAVASI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE heyetinde Bakanlar, işinsanları ve gazetecilerden oluşan geniş bir katılım vardı. EXPO 2020 Dubai fuarında Türkiye standının önündeki Bursa’dan gelen mehteran takımı da büyük ilgi gördü.

CZN BURAK'A YOĞUN İLGİ

* Ünlü sosyal medya fenomeni ve restoran sahibi CZN Burak da Dubai’deydi ve hayranları ile fotoğraf çektirdi. CZN Burak olarak bilinen Burak Özdemir daha önce Dubai’ye de bir restoran açmış ve bu restoran koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmasıyla gündeme gelmişti.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dubai#EXPO 2020

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