×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

BAE istihbaratına casusluk operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Casusluk Operasyonu#BAE İstihbaratı#Siyasal Casusluk
BAE istihbaratına casusluk operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 11:44

İstanbul’da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbaratı adına kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 kişiden 3’ü operasyonla yakalandı. Yurtdışında bulunan 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye’de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numarayla sahte profiller üzerinden, Türkiye’de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli yönetici pozisyonundaki personele, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefona ve bazı yabancı ülkelerin resmî görevlileriyle kurulan irtibatlara ilişkin kritik pozisyonlarda çalışan personel hakkında biyografik veri toplamaya çalıştığı tespit edildi.

Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda, bu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye’de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, bu hattı Birleşik Arap Emirlikleri’nde istihbarat hizmetine göstererek kullanıma sunan ve birbirleriyle irtibatlı oldukları belirlenen 4 kişi tespit edildi.

Gözden KaçmasınSkandal paylaşımlara soruşturma 14 şüpheli gözaltına alındıSkandal paylaşımlara soruşturma! 14 şüpheli gözaltına alındıHaberi görüntüle

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için, 25 Kasım'da operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında yurtdışında olduğunun tespit edilmesi nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Gözden KaçmasınÖzel izin alarak bölgeye geldiler: Sadece 4 gün süreleri var Bedava toplayıp 6 bin liraya satıyorlarÖzel izin alarak bölgeye geldiler: Sadece 4 gün süreleri var! Bedava toplayıp 6 bin liraya satıyorlarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Casusluk Operasyonu#BAE İstihbaratı#Siyasal Casusluk

BAKMADAN GEÇME!