BAE Dışişleri Bakanı İran'a rest çekti... Teröristlerin şantajlarına boyun eğmeyiz

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Bölgedeki gerilim sürerken BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid en-Nehyan, İran'ın saldırılarıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Zayid en-Nehyan yaptığı açıklamada, İran'ın ülkelerine yaptığı saldırılarını kınadı ve İran'ı 'terörist' ilan ederek "Teröristlerin şantajlarını boyun eğmeyiz" dedi.

Uzmanlar, Zayid en-Nehyan'ın yaptığı sert açıklamaların BAE'nin de ABD ve İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırıda bulunacağı yönünde değerlendirdi