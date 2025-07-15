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BAE Devlet Başkanı Nahyan, Türkiye’ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#BAE#Türkiye#Cumhurbaşkanlığı
BAE Devlet Başkanı Nahyan, Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 19:02

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan, 16 Temmuz'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, 16 Temmuz'da Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINACAK

Ziyarette Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecek. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

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#BAE#Türkiye#Cumhurbaşkanlığı

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