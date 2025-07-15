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BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiye'ye gelecek

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#Birleşik Arap Emirlikleri#Cumhurbaşkanı Erdoğan#El Nahyan
BAE Devlet Başkanı El Nahyan yarın Türkiyeye gelecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 16:49

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile yarın Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 16 Temmuz 2025 tarihinde ülkemize resmî ziyarette bulunacaktır.

Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2023 yılında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı icra edilecektir.

Konuk Devlet Başkanı ve heyetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak olup, güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır.

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#Birleşik Arap Emirlikleri#Cumhurbaşkanı Erdoğan#El Nahyan

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