BAE Devlet Başkanı Beştepe’de

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Atlı birliklerin El Nahyan’ın makam aracına Cumhurbaşkanlığı Ana Giriş Kapısı’na kadar eşlik etmesiyle başlayan törende Erdoğan, El Nahyan’ı karşıladı. Her iki ülkenin milli marşları çalınırken, El Nahyan’ın onuruna 21 pare top atışı da yapıldı. İki lider turkuaz renkli halıda yürürken, El Nahyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerlerini “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan ve El Nahyan’ın törendeki yürüyüşleri sırasındaki sohbeti de dikkat çekti. Erdoğan ve El Nahyan, her iki ülkenin resmi heyetiyle tek tek tokalaştıktan sonra gazetecilere poz verdi.

ANKARA’YI TANITTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’a Beştepe’den Ankara’yı gösterdi.