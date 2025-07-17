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BAE Devlet Başkanı Beştepe’de

Güncelleme Tarihi:

#BAE#El Nahyan#Recep Tayyip Erdoğan
BAE Devlet Başkanı Beştepe’de
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’la dün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi.

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Atlı birliklerin El Nahyan’ın makam aracına Cumhurbaşkanlığı Ana Giriş Kapısı’na kadar eşlik etmesiyle başlayan törende Erdoğan, El Nahyan’ı karşıladı. Her iki ülkenin milli marşları çalınırken, El Nahyan’ın onuruna 21 pare top atışı da yapıldı. İki lider turkuaz renkli halıda yürürken, El Nahyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı askerlerini “Merhaba asker” diyerek selamladı. Erdoğan ve El Nahyan’ın törendeki yürüyüşleri sırasındaki sohbeti de dikkat çekti. Erdoğan ve El Nahyan, her iki ülkenin resmi heyetiyle tek tek tokalaştıktan sonra gazetecilere poz verdi.  

BAE Devlet Başkanı Beştepe’de

ANKARA’YI TANITTI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan’a Beştepe’den Ankara’yı gösterdi.

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#BAE#El Nahyan#Recep Tayyip Erdoğan

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