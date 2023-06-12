×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’dan Türkçe paylaşım

Güncelleme Tarihi:

#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE#Cumhurbaşkanı Erdoğan
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’dan Türkçe paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 07:00

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı önceki akşam Şampiyonlar Ligi finalini birlikte izlemişti.

Haberin Devamı

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, “İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesi BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u incelemişti. Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basına kapalı görüşmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Birleşik Arap Emirlikleri#BAE#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC
Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar

Alerjiler hep bu kadar yaygın mıydı, yoksa giderek daha mı fazla alerji oluyoruz? 'Herkes yaşamı boyunca en az bir kez bu sorunu yaşar'

#Sağlık
Gidiyor mu kalıyor mu derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzemanın vedasının arka planında neler yaşandı

'Gidiyor mu kalıyor mu' derken yılan hikâyesine dönmüştü... Benzema'nın vedasının arka planında neler yaşandı?

#Karim Benzema