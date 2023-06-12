BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’dan Türkçe paylaşım

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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulundu. Nahyan, Twitter hesabındaki paylaşımında, “İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme, ekonomik ortaklıklarını ilerletmeyi görüştük. BAE, bölgede ve dünyada barış, refaha destek için dostlarıyla işbirliğini derinleştirmeye özen göstermekte” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finali öncesi BAE Devlet Başkanı Al Nahyan’ı Atatürk Havalimanı’nda karşılamış, iki lider karşılama töreni sırasında Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u incelemişti. Erdoğan ve Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basına kapalı görüşmüştü.