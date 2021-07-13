Bademcik (boğaz) şişmesine ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Bademcik şişmesi nedenleri ve belirtileri

Lenfatik sistemdeki diğer organlar gibi bademcikler de bağışıklık sisteminin bir bölümünü oluştururlar ve enfeksiyona karşı vücudu koruma görevinde rol alırlar. Bu organlar, mikropların (bakteri ve virüsler) ilk olarak tutulduğu yerdir. Vücuda giren bazı mikroplar, bademcik şişmesine neden olabilir.İşte, onuya dair ayrıntılar...

Bademcikler, dilin arka kısmında boğazın her iki yanında bulunan, vücuda giren zararlı mikropları yakalayarak, vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı olan hücreleri üreten organlardır. Bu hücreler ya direk kendileri mikropları öldürmekte ya da mikropların öldürülmesini sağlayan bazı maddeleri üretmektedirler. Vücuda giren bazı mikroplar, tonsillerin bu etkisine rağmen yok edilemez ve tonsillerde çoğalarak tonsillerin iltihaplanmasına neden olurlar. Tonsillerde şişme (büyümeye), kızarmaya, bazen tonsiller üzerinde iltihap birikmesine neden olurlar. Bu duruma bademcik şişmesi (tonsilit) adı verilir.

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Tuzlu su ile gargara yapmak. Ilık tuzlu su ile gargara yapmak ve durulamak, bademcik iltihabının neden olduğu boğaz ağrısını ve acısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Ham bal ile hazırlanmış ılık bitki çayları bademcik şişmesine birebirdir.

Sanılanın aksine buzlu parmak dondurmaları veya buz parçaları boğaz şişmesine evde iyi gelen yöntemlerdendir.

Sarımsağı çiğ olarak günde 1 kez olmak üzere bir diş tüketebilirsiniz. Sarımsak çok iyi bir mikrop öldürücüdür. Boğazda şişmeye neden olan zararlı mikroplardan arınmanızı sağlar. Böylece boğazı yumuşatır ve eski sağlığına kavuşmasını sağlar.

Ada çayını günde 2 kez tüketebileceğiniz en faydalı bitkisel çaylardandır. Eğer sürekli olarak bir bademcik şişmesi problemi ile karşı karşıyaysanız boğazı yumuşatmak ve kötü toksinlerden arınmak amacı ile ada çayı tüketebilirsiniz.

Bademcik şişmesine son derecede iyi gelen ıhlamur bademciğin tahrişini önler ve şişkinliği de giderir. 1 bardak kaynar suyun içerisine 1 tatlı kaşığı ıhlamur ilave ederek içebilirsiniz.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NASIL GEÇER?



Genellikle hastalık 7-8 günde kendini sınırlar. Yeterli sıvı alımı ve uygun ağız bakımı önemlidir. Antiseptik gargaralarla gargara yapmak ağız bakımı için yeterlidir. Bunun yanında yatak istirahati, yeterli sıvı alımı, ağrı kesici, ateş düşürücü ve bakteriyel enfeksiyon düşünülenlerde antibiyotik verilir.

Bakteriyel enfeksiyonda antibiyotik vermek belirgin bir şekilde baş ağrısı, ateş ve boyundaki lenf bezi şişkinliklerini azaltır. Ayrıca olası bir akut romatizmal ateş (Romatizmal Kalp İltihabı) veya akut glomerülonefrit (böbrek iltihabı) gibi komplikasyonlar önlenmiş olur.

BADEMCİK ŞİŞMESİNİN BELİRTİLERİ

Hastalığın şiddeti kişinin vücut direncine bağlı olarak değişebilmektedir. Bademcik iltihabında aşağıdaki belirtilerin hepsi veya birkaçı bulunabilir;

Baş ağrısı,

Ateş (39-40 dereceyi bulabilir),

Boğaz ağrısı,

Yutkunmada zorlanma,

Üşüme,

Titreme,

Kulak ağrısı,

Halsizlik,

Kırgınlık,

Vücutta yaygın ağrı,

Eklem ağrıları,

İştahsızlık,

Kötü ağız kokusu,

Ses değişiklikleri

Çocuklarda bunlarla birlikte ayrıca mide bulantısı, kusma, karın ağrısı da eşlik edebilir.

BADEMCİK ŞİŞMESİ NEDEN OLUR?

Bademcik ağrısının temel nedenleri enfeksiyon ve yaralanma durumlarıdır. En sık rastlanan bademcik ağrıları şunlardır.

Enfeksiyon ve Soğuk Algınlığı: Soğuk algınlığı ve çeşitli diğer enfeksiyon hastalıkları bademcik ağrılarının temel nedenleri içerisinde yer alır.

Çeşitli Bakteriler: Bazı bakterilere maruz kalınması durumunda boğazda sorunlara neden olabilir.

Alerjik Durumlar: Kirli havaya maruz kalma, kapalı ortamlarda sıklıkla bulunma ve nemsiz yerde bulunma, bademcik ağrılarına neden olabilecek faktörler içerisindedir.



BADEMCİK ŞİŞMESİ NASIL ANLAŞILIR?



Bademcikler şiştiğinde; kırmızı bir renk alır ve üzerinde iltihabi birikintiler olur. Ayrıca boyundaki lenf bezlerinde şişme, hassasiyet ve ağrı gözlemlenir.







Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara