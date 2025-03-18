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Badem çağlası hasadı Datça'da başladı; kilosu 450 TL

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#Muğla#Datça#Badem Hasadı
Badem çağlası hasadı Datçada başladı; kilosu 450 TL
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 10:32

Muğla'nın Datça ilçesinde hasadına başlanan badem çağlalarının kilosu 450 TL'den alıcı buluyor.

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Coğrafi işaretli nurlu badem başta olmak üzere Datça'daki badem çeşitlerinin çağla hasadı, Sındı, Yaka, Yazı, Çeşme ve Hızırşah mahallelerinde başladı. Toplam 13 bin 370 dekar alanda, 372 bin 400 badem ağacında yapılan hasatta çağlanın tarladaki kilo fiyatı 175 TL olarak belirlenirken, 450 TL'den satışa sunuluyor. Şubat ayında yaşanan don olayının çağla mahsulünde azalmaya neden olduğunu belirten badem üreticisi ve Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, "Yeni sezon çağla hasadına başladık. Bu yıl çağlalarımız 15 gün erken çiçek açtı. Ancak şubat ayında meydana gelen soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı. Bu durum, mahsulde bir miktar azalmaya sebep oldu. Şu an toplama sürecinin ortasındayız. Tarladan toptan alım fiyatımız 175 TL. Ancak ilerleyen günlerde ürün arttıkça fiyatın düşmesi bekleniyor. En fazla 40-50 TL'ye kadar düşebileceğini öngörüyoruz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum" dedi.

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Badem çağlası hasadı Datçada başladı; kilosu 450 TL

Badem çağlası hasadı Datçada başladı; kilosu 450 TL

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#Muğla#Datça#Badem Hasadı

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