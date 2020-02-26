Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade Ne Demek

Bade ismi, divan şiirinde sıklıkla kullanılmıştır.



Bade İsminin Anlamı



Divan şiirinin ögelerinden biri olan şarap, bade sözcüğüyle şiirlerde ifade edilmektedir. Bu ifade çoğu zaman, "aşk şarabı" anlamıyla kullanılmaktadır. Şiirlerde bade olarak anılan şarap, insanları aşık eden olağanüstü bir ögedir.



İsmin bu anlamından hareketle aşk iksiri, aşk şerbeti anlamları da mevcuttur. Bu isim bazen, mükemmel bir güzellik için de kullanılmaktadır. Divan şiirinde sevgili için yapılan benzetmelerde bade sözcüğü kullanılmıştır. Bu benzetmelerde sarhoş eden bir güzellik kastedilmektedir.



Bade Ne Demek?



Bade ismi, yalnızca divan edebiyatında değil tasavvuf edebiyatında da kullanılmaktadır. İsmin tasavvuf edebiyatındaki anlamı, daha manevi kavramları temsil eder. Bu kullanımlara göre bade "aşk" anlamındadır. Bahsedilen aşk ise, somut dünyada yaşanan aşka benzemez. Bu aşk, sufilerin duyduğu Allah aşkını işaret etmektedir.



Tasavvuf şiirinde bade, insanın Allah aşkına sahip olması için bir araçtır. Çoğu yerde bu sözcük "hakikat" anlamında kullanılır. Hakikati arayan kimse, Tanrının vasıflarını görür. Ve ona sonsuz bir aşkla bağlanır. Bade, kişinin görmesi gereken hakikat ve aşk manasında kullanılmaktadır.



Edebiyatta kullanılan önemli bir kavram olan bade, aşıkların yoldaşıdır. Aşkın gerçekleşmesinde bir unsurdur.