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IĞDIR (İHA)
Haber Giriş: 14.08.2020 - 11:11,Son Güncelleme:

Bacağından yaralanan leylek tedavi altına alındı

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Bacağından yaralanan leylek tedavi altına alındı
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Iğdır’da vatandaşlar tarafından bulanan yaralı leylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Karakoyunlu ilçesi Taşburun beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan ve bacağında problem olan yaralı leylek tedavi altına alındı. Yaralı leyleği bulan vatandaşlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Haber alan ekipler ilçeye giderek yaralı leyleği teslim aldı. Tedavi altına alınarak beslenmesi yapılan ve gözetim altında tutulan leylek sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.

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