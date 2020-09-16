Bacağından vurularak yakalanan suç makinesi tutuklandı

Olay, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi üzerine Yunus Kartal., E.Ş., T.B. ve E.K.'yı takibe aldı. Yaklaşık 15 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin Esenevler Mahallesi Esin Sokak'taki metruk bir binada olduğunu tespit etti.

POLİSLERE SİLAH ÇEKTİ

Binanın etrafını çeviren ekipler, baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 4 şüpheliden Yunus Kartal, belindeki silahı çıkarıp polislere doğru ateş etmek istedi. Kartal, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yunus Kartal hastaneye kaldırılırken, beraberindeki E.Ş., T.B. ve E.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle metruk depo ve çevresinde geniş çaplı arama yapıldı. Aramalarda, depo içerisinde ve depoya yakın boş bir arazide 5 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait çok sayıda mermi, 1 pompalı tüfek, çalıntı olduğundan şüphelenilen 22 kol saati, 7 cep telefonu ve çok sayıda tespih ele geçirildi.

Hastanedeki tedavisinin ardından Yunus Kartal da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Yunus Kartal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ş., T.B. ve E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Kartal'ın emniyet ve savcılıkta yapılan sorgulamalarında gasp, adam yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere 33 suç kaydı olduğu öğrenildi.