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Bacağı ağrıyınca uyguladığı yöntem hastanelik etti! Sakın denemeyin... Doktorlar uyardı: Ameliyata alınanlar oluyor

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#Sağlık Uyarısı#Bitkisel İlaçlar#Yanık Tedavisi
Bacağı ağrıyınca uyguladığı yöntem hastanelik etti Sakın denemeyin... Doktorlar uyardı: Ameliyata alınanlar oluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 17:51

Erzurum'da ağrısı geçsin diye ot sardığı bacağında 2. derece yanık oluşan Hatice Demir, tedavisinin sürdüğü Erzurum Şehir Hastanesi'nde iyileşeceği günü bekliyor. Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz "Bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip aylarca takip ettiğimiz ağır hastalar da oldu. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler." dedi.

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Uzundere ilçesinin Ulubağ Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi 73 yaşındaki Demir, bir hafta önce ağrıyan sağ bacağını doktora muayene ettirmek yerine "su nanesi otu" ile sardı.

Kaynattığı otu bacağına bağlayıp bir süre bekleten Demir'in ağrıları daha da arttı.

Demir, bunun üzerine sargıyı açınca bacağında şişlik ve derin yanıklar oluştuğunu gördü.

Yakınlarının yardımıyla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Demir, AA muhabirine, ot bağladığı için yanan bacağını doktora muayene ettirmediği için pişman olduğunu söyledi.

Merkezde tedavisinin güzel geçtiğini ve başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüğünü ifade eden Demir, "Yanık tedavi merkezindeki doktor, hemşire ve personele çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiler, tedavim güzel geçiyor. Kimse bu tarz işlere kalkışmasın, bacaklarımın ağrısı için keşke doktora gitseydim, umarım kısa sürede iyileşip sağlığıma kavuşurum." dedi.

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Bacağı ağrıyınca uyguladığı yöntem hastanelik etti Sakın denemeyin... Doktorlar uyardı: Ameliyata alınanlar oluyor

 

"VATANDAŞLARIMIZ BİLMEDİKLERİ OTLARI VE YÖNTEMLERİ ŞİFA BULMAK İÇİN DENEMESİNLER"

Hastanenin Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz de bacak ağrısına tedavi amaçlı ot bağlayan Demir'in, bacağında 2. derece derin yanık oluştuğunu ifade etti.

Hastanın doktora gitmek yerine böyle bir işe kalkışması sonucunda bacaklarının yandığını aktaran Temiz, şunları kaydetti:

"Bitkisel ilaç kullanan ve ot bağlayarak yanan çok hastamız oluyor. Önceden bu şekilde ameliyat edip aylarca takip ettiğimiz ağır hastalar da oldu. Vatandaşlarımız bilmedikleri otları ve yöntemleri şifa bulmak için denemesinler. Doktorların tavsiyelerine uyup bu tarz durumlarda mutlaka hekime başvurmalarını öneriyoruz."

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#Sağlık Uyarısı#Bitkisel İlaçlar#Yanık Tedavisi

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