Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı 2. Kez İstanbul’da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyorVay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!#Marmara Denizi
Moskova zaferi sonrası büyük tehlike Tablo değişti ve 2 yıl sonra...Moskova zaferi sonrası büyük tehlike! Tablo değişti ve 2 yıl sonra...#Şampiyonlar Ligi
Uğur Şahin ve Özlem Türeciden Turkovac açıklamasıUğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac açıklaması!#Uğur Şahin
Erdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştıErdoğan dev rakamı açıkladı: Yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdinizKan donduran olayda yeni ayrıntılar: Bana neden dolu silahı verdiniz#Alec Baldwin
Dünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmelDünyanın beklediği müjde geldi... Sonuç mükemmel!#Pfizer Biontech
İzmirde tarihi buluş Kanıtlanmış oldu...İzmir'de tarihi buluş! 'Kanıtlanmış oldu...'#İzmir
Kritik isim etkisiz hale getirildi… 170 kilometre derinlikte ilk operasyonKritik isim etkisiz hale getirildi… 170 kilometre derinlikte ilk operasyon#Terör
Göz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldıGöz sulanması şikayetiyle gitti, yüzünde dev bir delikle hastaneden ayrıldı!#Göz Kanseri
Gözler yine ABDde Kritik hafta...Gözler yine ABD'de! Kritik hafta...#Kripto Para Piyasası
İlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemişİlginç anısını anlattı... Yıllar önce söylemiş#Miray Daner
Müşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı Servet değerindeMüşterisi yıkamaya getirdi, hemen satın aldı! Servet değerinde#Halı
Sıcaklık 10 derece birden düşecek Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardıSıcaklık 10 derece birden düşecek! Sağanak ve kar geliyor... Meteoroloji uyardı#Meteoroloji
Hollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm buHollywood yasa boğuldu: Nasıl da akıl almaz bir ölüm bu! #Halyna Hutchins
Özcan Denizden sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlumÖzcan Deniz'den sert sözler: Sen kredi kartı değilsin oğlum!#Özcan Deniz
HABERLERGündem Haberleri

Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı 2. Kez İstanbul’da

#Istanbul#IAAF İstanbul Sanat Ve Antika Fuarı#Babylons
Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı 2. Kez İstanbul’da

İstanbul, 4 – 7 Kasım tarihleri arasında 2. Kez ‘Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri’nin katkılarıyla İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluştururken, sergilenecek antika parçalar ile de sanatseverleri geçmişe, NFT koleksiyonuyla geleceğe yolculuğa çıkaracak.

Haberin Devamı

Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, çağdaş sanat galerilerine, sanatçılara, antikacılara, koleksiyonerlere ve sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Sanat dünyasının saygın isimlerine ve eserlerine ev sahipliği yapacak organizasyon, tarihimize iz bırakmış antika ve NFT eserleri bir araya getirme özelliği taşıyor. Plastik ve görsel sanatlara kadar birçok eserin sergileneceği fuar, ünlü piyanist Gülsin Onay’ın 3 Kasım Çarşamba günü vereceği piyano resitali eşliğinde gerçekleştirilecek VIP kokteyl ile başlayacak. 4 – 7 Kasım tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda genel ziyarete açık olacak fuar, sanatseverlerin uğrak noktası olacak. 

Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı 2. Kez İstanbul’da

ÖZEL KOLEKSİYONLAR ZİYARETÇİLERİ YÜZLERCE YILLIK YOLCULUĞA ÇIKARACAK 

Kültürel mirası ve tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış İstanbul, sanatı ve tarihi 4 gün boyunca doyasıya yaşatmaya hazırlanıyor. Babylons & IAAF, antika bölümünde tarihe tanıklık etmiş nadide eserleri, el yapımı objeleri, antik süs eşyalarını, yüzlerce yıllık saatleri, takıları, halıları ve mobilya takımlarını meraklılarıyla buluştururken, sanatla harmanlanmış geleceğin teknolojisi NFT koleksiyonları ile ziyaretçileri yüzlerce yıllık bir gezintiye çıkacarak. Böylelikle Babylons’un katkılarıyla ülkemizde ikinci kez düzenlenecek IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, geniş ürün yelpazesiyle de sanatseverlere bambaşka bir deneyim yaşatacak. 4 gün sürecek organizasyonda, katılımcı firmalar değerli sanat eserlerini görücüye çıkararak ziyaretçilerin ve sanatseverlerin beğenisine sunarken, alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek.

İlgili Haberler:

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#IAAF İstanbul Sanat Ve Antika Fuarı#Babylons

BAKMADAN GEÇME!

Vay lüfer vay... İstanbulun simgesi küllerinden doğuyor

Vay lüfer vay... İstanbul'un simgesi küllerinden doğuyor!

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı Sonuçlar mükemmel...

Pfizer merakla beklenen açıklamayı yaptı! Sonuçlar mükemmel...

Peş peşe uyarılar Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Peş peşe uyarılar! Sıcaklıklar bir anda düşecek: Haritalar paylaşıldı

Hem yemiyoruz hem de obeziz

Hem yemiyoruz hem de obeziz!

Yine heykel faciası Bir kent bunu tartışıyor

Yine heykel faciası! Bir kent bunu tartışıyor