Babirye’nin acı dönüşü

UGANDALI Babirye Florence, Antakya’da Haydar ve Merve Mursaloğlu çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Ada'nın bakıcılığını yapıyordu. Mursaloğlu ailesinin Akevler Mahallesi'nde bulunan Iraz Apartmanı'ndaki dairesinde aileyle birlikte yaşıyordu. 6 Şubat'taki depreme Mursaloğlu ailesiyle birlikte yakalandı. Yıkılan Iraz Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra cansız bedeni çıkarıldı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Genç kadının cenazesi, Antakya Narlıca’daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Mursaloğlu ailesinin yakınları ise, durumu Uganda'nın Türkiye Büyükelçiliği'ne bildirdi. Büyükelçilik yetkilileri, Uganda'daki ailesinin talebi üzerine cenazenin Uganda’ya gönderilmesi için harekete geçti. Ancak Babirye'nin ailesinin cenazeyi Uganda'ya getirecek parası yoktu. Uganda devleti ile Türkiye Büyükelçiliği devreye girdi. Antakya'dan alınan cenaze önce uçakla İstanbul'a, ardından ülkesine gönderildi. Uganda Büyükelçisi Nusura Tiperu, İstanbul Havalimanı’nda Babirye'nin tabutu önünde saygı duruşunda bulundu. Babirye’nin doğup büyüdüğü Lwengo şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

‘İYİ Kİ DOĞDUM’

- Babirye Florence, sosyal medya paylaşımlarında Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiriyordu. 31'inci yaşını kutladığı doğum gününde Merve Mursaloğlu ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaşan Florence, "Benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ederim. Hayatımdan ve her zaman hayatta olmaktan zevk alıyorum. Tanrının lütfu sonsuza kadar benimle olsun. Bugün hayatımın en özel gününü kutluyorum. Kendime iyi ki doğdum” demişti.

AİLEDEN HABER YOK

DEPREMİN ardından Mursaloğlu çifti ve kızları Ada'dan henüz haber alınamazken, yakınları arayışlarına devam ediyor.