Babayı isyan ettiren karar... Duruşma gününü Işıl’ın doğum gününe verdiler

Haberin Devamı

İSTANBUL Pendik’teki Sahil Bulvarı’nda 18 Mayıs 2025’te bir otelin önünde yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç (15), ışıkların bulunduğu yaya geçidine adım attı. Ancak o esnada Ömer Faruk B.’nin (26) kontrolündeki otomobil Işıl’a çarptı. Hastaneye kaldırılan Işıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acılı baba Yunus Dinç’in iddiasına göre olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Ömer Faruk B. 48 saat sonra serbest bırakıldı. Savcılık, Ömer Faruk B. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın ilk duruşma günü ise Işıl Öykü’nün doğum günü olan 23 Eylül 2025’e verildi.

SOSYAL MEDYADAN SESLENDİLER

Işıl Öykü Dinç’e çarpan Ömer Faruk B.’nin serbest kalmasına ve duruşma günün doğum gününe verilmesine tepki gösteren Dinç ailesi, seslerini duyurmak için sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Işıl’ın babası Yunus Dinç’in sosyal medyada yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi:

Haberin Devamı

“Avukatlarımız dosyaya, dosyanın içeriğine ulaşmaya çalıştıkça bu taleplerimiz, soruşturmanın devam ettiği, dosyanın herhangi bir mahkemeye gönderilmediği söylenerek geri çevrildi. Bize böyle söylenmesine rağmen 30 Mayıs günü bana ve eşime duruşma tebligatı ulaştı. Bugüne kadar avukatlarımızın yaptığı itirazlar yok sayılmaya devam edildi, ediliyor. Dosyaya girmiş herhangi bir MOBESE görüntüsü, bilirkişi raporu olmaksızın, şoför olduğu iddia edilen ve tutuklanan şahsın sadece 48 saat sonra salıverilmesi kararı bir hukuk garabetidir. Dosyanın akıbetini değiştirebilecek MOBESE görüntüleri hâlen daha dosyaya girmemiştir.”