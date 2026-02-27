‘Babatak’ yöntemiyle vatandaşlık sattılar

Haberin Devamı

Soruşturmayı tamamlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 105 şüpheli hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından iddianame düzenledi. 1012 sayfalık iddianamede, 459 eyleme yer verildi. İddianamede, maddi zararın 144 milyon 300 bin Amerikan doları olduğu ve manevi zararın da gerçekleştiği ifade edildi.

‘İŞLEMLER KÂĞIT ÜZERİNDE’

İddianamede tanık koruma programına alınan ve ‘Poyraz’ adı verilen tanık örgütün ‘babatak’ sistemini anlattı. Gizli tanık Poyraz ifadesinde Hayat Park Gayrimenkul satış anonim şirketinin sahibi olan Medet Anli’nin hak etmediği halde bazı yabancılara Türk vatandaşlığı vermek için bir sistemi kurduğunu öne sürdü. Poyraz, “Aslında ortada bir satış işlemi hiç yoktur. Bu işlemler kâğıt üzerinde yapılıyor. Mesela 400 bin Amerikan doları değerinde bir yer satılmış gibi gösteriliyor. Oysa gayrimenkulün değeri 150 bin Amerikan dolarıdır. Hem bunun değeri yüksek gösteriliyor hem de yabancı uyruklu kişi sadece 50 bin dolar vatandaşlık için firmaya para ödüyor. Ödenmiş gibi gözüken 350 bin dolar ise zaten firmanın parasıdır. Bu yöntemin adına ‘babatak’ denildiğini de duydum. Neden böyle bir isim verildiğini bilmiyorum ama ‘babatak’ deyince bu sektördeki herkes ne olduğunu anlıyor” dedi.

Öte yandan, Büyükçekmece Adliyesi’nin adli emanetinden çalınan altınların bir kısmının örgüte yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen altınlar olduğu iddia edildi.