“Babatak” yöntemi ile vatandaşlık verdiler.... Türk vatandaşlığı çetesi iddianamesi tamamlandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Eylül 2025’te İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Medet Anli’nin de arasında bulunduğu 115 şüpheli gözaltına alındı. 49 tutuklandı.

105 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Soruşturmayı tamamlayan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105 şüpheli hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından iddianame düzenledi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Medet Anli’nin, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarında 22 yıl 4 ay 15 günden 88 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. Anli’nin örgüt yöneticisi olarak örgütün faaliyet çerçevesinde bütün suçlardan fail olarak cezalandırılması gerektiği belirtildi. Diğer şüpheliler hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ‘Suçtan zarar görenler’ sıfatıyla yer aldı.

İDDİANAMEDE 459 EYLEME YER VERİLDİ

Bin 12 sayfalık iddianamede, 459 eyleme yer verildi. Örgütlü yapının kurucusu ve yöneticisi olduğu öne sürülen Medet Anli’nin, soruşturma konusu olan eylemlerde kimi zaman kendi adına kayıtlı taşınmazları bizzat sattığı, kimi zaman ise vekilleri aracılığıyla satış işlemlerini gerçekleştirdiği belirtildi. Şirketleri adına yapılan satışlarda ise “münferiden temsile yetkili” olduğuna ilişkin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) belgelerini kullanarak, herhangi bir ortak onayına ihtiyaç duymaksızın işlem yaptığı aktarıldı. Bu yetki belgeleriyle resmi kurumlara tek başına işlem yapma yetkisini bildirdiği, ayrıca örgüt mensuplarına vekalet vererek satış süreçlerini yönettiği öne sürüldü.

BABATAK YÖNETEMİNİ GELİŞTİRDİLER

İddianamede, Anli’nin tüm eylemlere doğrudan iştirak ettiği, suçların işlenmesine elverişli bir organizasyon kurduğu ileri süürldü. Şüpheli ifadelerine göre işlemleri bizzat takip ettiği, yapılan satışlara ilişkin kayıtlar tutturduğu ve muvazaalı olduğu öne sürülen bazı taşınmazların ileride kendisine iade edileceğini belirterek “geri dönecek” adı altında liste oluşturduğu belirtildi. Şüphelilerin muvazaalı satış gerçekleştirerek Türkiye’ye döviz girişi sağlamadan Türk vatandaşlığı verdikleri yönteme “Babatak” ismini verdiği ifade edildi. Şüphelilerin yöntemine göre gayrimenkul alımında hayali para trafiği göstererek satış işlemi yapıldığı, bu yöntemle Türk Vatandaşlığı tescili için gerekli süre beklendikten sonra, zaten muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade etmek üzere taahhüt senetleri düzenlendiği öne sürüldü. Bu taahhüt senetleri marifetiyle kağıt üzerinde satılmış gibi gösterilen gayrimenkullerin gelecekte iadesinin garanti altına alındığı iddia edildi. Maddi zararın 144 milyon 300 bin Amerikan doları olduğu ve manevi zararın da gerçekleştiği ifade edildi.

ÇEK-YATIR YÖNTEMİ İLE VATANDAŞLIK VERDİLER

İddianamede, şüphelilere ilişkin MASAK raporu da yer aldı. Rapora göre, şüphelilerin banka dekontu elde etmek için soruşturmaya konu Hayatpark Gayrimenkul Anonim Şirket hesabına Türk vatandaşlığı kazanımına uygun olduğunu belirten gayrimenkul satışı için şirkete ait paraların çek-yatır veya yatır-çek yöntemiyle banka dekontu elde etmek için yapılığı değerlendirildi.

YÜZLERCE MİLYON LİRA PARA HAREKETİ

İddianamede, şüpheli Medet Anli ve şirketlerine ait talep edilen MASAK verilerinde, Eytaş Kuyumculuk Konut ve Yapı Anonim Şirketi ile kolluk fezlekesinde yer alan tabloda belirtilen para transferlerinin 91 ayrı işlemde 486 milyon 930 bin 946 lira olduğu ifade edildi. Altıner Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile emniyet fezlekesinde yer alan tabloda belirtilen para transferlerinin 46 ayrı işlemde toplamda 253 milyon 222 bin 565 lira olduğu belirtildi. Yapılan para transferi işlemlerinin açıklamalarında ise “Elden teslim aldığım altın bedeli ve hurda altın” şeklinde açıklamalar yazıldığı, para çıkışlarının suçtan elde edilen maddi kazancın yüklü miktarlarda altın alımıyla aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATIŞ

İddianamede, şüphelilerin değerleri 50 bin ila 70 bin arasından değişen gayrimenkulleri 250 bin doların üzerinde gösterdiği ileri sürüldü. Şüphelilerin gayrimenkul yatırım şartının 2022’den sonra 400 bin dolara çıkarılmasının ardından ise satış rakamlarını hayali olarak 400 bin doların üzerinde gösterdiği öne sürüldü.