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Babasıyla birlikte enkaz altında kalmıştı... Minik Akça'nın cansız bedenini amcası çıkardı!

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#Deprem#Akça Alkurt#Hatay
Babasıyla birlikte enkaz altında kalmıştı... Minik Akçanın cansız bedenini amcası çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:44

Hatay'da, depremde yıkılan binanın enkazında kalan polis memuru Nihat Alkurt (35) ile kızı Akça Alkurt (2) hayatını kaybetti, eşi Özge Alkurt (34) ise yaralandı. Küçük Akça’nın cesedini enkazdan, Kilis'ten gelip, arama-kurtarma çalışmalarına katılan amcası uzman çavuş Esat Alkurt çıkardı.

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Trabzonlu polis memuru Nihat Alkurt, eşi Özge ve kızları Akça Alkurt, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay’daki evlerinde uykuda yakalandı. Büyük felakette Alkurt ailesinin de evi yıkıldı. Durumu öğrenen Nihat Alkurt'un Kilis’te görevli kardeşi Uzman Çavuş Esat Alkurt, Hatay'a gelerek arama- kurtarma çalışmalarına katıldı.

Babasıyla birlikte enkaz altında kalmıştı... Minik Akçanın cansız bedenini amcası çıkardı

Esat Alkurt, beraberindeki ekip arkadaşları ile birlikte yeğeni Akça Alkurt'un cansız bedenine ulaştı. Alkurt çifti de saatler sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. Ancak Nihat Alkurt da kurtarılamadı.

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Babasıyla birlikte enkaz altında kalmıştı... Minik Akçanın cansız bedenini amcası çıkardı

Baba ile kızının cenazeleri, Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verilecek.

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#Deprem#Akça Alkurt#Hatay

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