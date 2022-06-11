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Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu

#Samet Caymaz#Adana#Hakan Caymaz
Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu

Adana'da Hakan Caymaz, evine gittiği aralarında husumet olan akrabası Samet Caymaz'ı (24), babasının gözleri önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan Samet Caymaz, hastanede tedaviye alındı.

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Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Caymaz, husumetli olduğu akrabası Samet Caymaz'ın evine geldi. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ve Samet Caymaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hakan Caymaz, belinden çıkardığı tabancayla Samet Caymaz'ı, onun babası Veysel Caymaz'ın yanında başından vurup kaçtı.

Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu

Yaralanan Caymaz, yakınlarının çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Caymaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Polis, Hakan Caymaz'ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Babasının yanında akrabası tarafından başından vuruldu

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#Samet Caymaz#Adana#Hakan Caymaz

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