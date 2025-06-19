Babasının tekme attığı çocuk merdivenden yuvarlandı! Bakanlık harekete geçti

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Olay, 3 Haziran'da Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay T., apartmanın içinde kızına şiddet uyguladı. Turgay T.'nin kızına şiddet uyguladığı anlar apartman girişindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turgay T.'nin merdivenlerden inen kızına tekme atarak yuvarlanmasına neden olduğu anlar yer aldı.

BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Turgay T.'yi dün gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Turgay T.'nin şiddet uyguladığı kızı dışında 7 çocuğunun daha olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul’da bir babanın kızını darbettiği görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Olayın emniyet birimlerine yansıması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.