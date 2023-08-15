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Babasının tablosunu kopyasıyla değiştirdi

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#İSTANBUL#Beyoğlu#Mehmet Orhan Aka
Babasının tablosunu kopyasıyla değiştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

İSTANBUL Beyoğlu’nda 19 Mart 2023 günü sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, Suriye eski Büyükelçisi Mehmet Orhan Aka’nın (92) Firuzağa Mahallesi’ndeki evinden ressam Burhan Doğançay’ın resmettiği yarım milyonluk tablosu, sahtesiyle değiştirilerek çalındı.

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Tablonun sahte olduğunu anlayan Aka, evdeki güvenlik kameralarını incelediğinde, tabloyu çalanların kızı Pınar Ç. ve damadı Ersin Ç. olduğu ortaya çıktı. Aka, bu görüntülerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, Pınar Ç.’nin tablonun orijinalini Cihangir’de bir antikacıya götürüp satmaya çalıştığını belirledi. Polis, antikacıdan tablonun satışı için Pınar Ç.’ye haber vermesini isteyerek kendisini gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan Pınar Ç., tablonun babası tarafından kendisine hediye olarak verildiğini öne sürdü. Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Pınar Ç. serbest bırakıldı. Pınar Ç.’nin serbest kalmasının ardından damat Ersin Ç. de savcılığa giderek teslim oldu. O da verdiği ifadenin ardından serbest kaldı.  

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#İSTANBUL#Beyoğlu#Mehmet Orhan Aka

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