Babasının tabancasıyla kazara kendini vurdu

#Düzce Kazası#Silah Kazaları#Genç Yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 09:49

Düzce’de evde babasının tabancasıyla uğraşan E.Ç. (18), silahın ateş almasıyla başından ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Düverdüzü köyünde meydana geldi. E.Ç., ailesiyle yaşadığı evlerinde babasının tabancasıyla uğraştığı sırada, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan mermi, E.Ç.'nin başına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

