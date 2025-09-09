Babasının pompalısıyla saldırdı! 16 yaşındaki E.B. 2 polisi şehit etti

Haberin Devamı

Dün sabah İzmir’den gelen şehit haberleriyle yasa boğulduk. Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi’nde 09.00 sıralarında, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne giden yüzü kar maskeli E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çıkan çatışmada 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı. Bir sivil vatandaş da elinden yara aldı. Ömer Amilağ’ın durumunun ağır olduğu açıklandı.

YARALI YAKALANDI

Bacağından vurulan saldırgan E.B., yaralı yakalandı. Saldırının ardından polis merkezine giden İzmir Valisi Süleyman Elban “Lise 3 öğrencisi tarafından saldırı düzenlendi. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı yok ” bilgisini verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir” dedi.

AYNI SOKAKTA OTURUYOR

E.B.’nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi’nde okuduğu ve evin tek çocuğu olduğu belirtildi. Ailenin 15 yıldır karakolla aynı sokakta yaşadığı, babasının bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

İzmir Valiliği, saldırı nedeniyle 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 103. yıldönümü kutlamalarında halk oyunları gösterileri, mehteran ve bando konserlerini iptal etti.

BABA N.B.: ‘SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ’



Yaralı yakalanan E.B.’nin babası N.B. ve annesi A.B. soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Baba N.B.’nin olayla ilgili ilk ifadesinde, oğlunun son dönemlerinde radikal bir tavır sergilediğini söylediği öğrenildi. N.B. oğlunun bilgisayar ve telefonla çok sık zaman geçirdiğini, kendisini bu konuda çok kez uyardıklarını ve devam etmesi durumunda polise gideceklerini söylediklerini anlattı.

Anne A.B.’nin de “Son dönemde çok farklı internet sitelerine giriyordu. Şiddet içerikli videolar izliyordu. Normalde pısırık bir çocuktu. Ancak giderek radikalleşti. Hepimize ‘Siz kâfirsiniz’ demeye başlamıştı. Bunu yapması bizi şoke etti” dediği öğrenildi.

MAHALLELİLER ANLATTI: ÜZERİNE ÇULLANIP YAKALADIK

Mahallede oturan Ahmet Babacan, çatışma sırasında yaşananları şöyle anlattı: “Sabah silah seslerini duydum. Aşağıya indik. Saldırgan arkasından gelen polisi vurdu. Bir sivil polis daha geldi. Karşılıklı çatışma çıktı. Biz arkasındaydık. İşaret ediyorduk.

BİZE SES BOMBASI ATTI

Burada deyince, bize doğru ses bombası attı. Elinde tüfek vardı. Tüfeğin ya kurşunu bittiği için ya da vurulduğu için yerde hareketsiz durdu ve çantasından bir şeyler çıkarmaya uğraşıyordu. O süreçte de üzerine çullandık, yakaladık. Polislere teslim ettik. Saldırganın babasını tanıyoruz, efendi biri, 15 seneden beri burada oturuyor. Hatta babasının haberi yoktu. Biz uyandırdık. Arabaya gelip görünce babası yıkıldı, kaldı. Pompalı babasının ruhsatlı tüfeğiymiş. Yaklaşık 40-50 tane mermi ve bıçağı vardı. Kapüşon takmıştı."





YÜZÜNDE MASKEYLE KURŞUN YAĞDIRDI

Saldırıyı gerçekleştiren yüzü maskeli E.B.’nin pompalı tüfek ve sırt çantasıyla merkeze girdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin etrafa saçıldığı görüldü.

GÖZALTI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.

ERDOĞAN: HEPİMİZİ SARSAN ACI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: İzmir’de hepimizi sarsan acı bir haber aldık. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun. Menfur saldırıda şehit olan polis başmüfettişi Aydemir ile polis memurumuz Akın’a Allah’tan rahmet, yaralı polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Şehit olan iki kahraman polisimize Allah’tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız

sağ olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yerleşen barış ve kardeşlik iklimini zehirleme emelinde olanlar, bu suretle pusuda bekleyip sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenler elbette muvaffak olamayacaklardır. 16 yaşında olduğu belirlenen bir katilin polis karakolunu yaylım ateşine tutması Türkiye’miz üzerinde oynanan alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyecektir. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler; kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza, Türk milletine sabır ve baş sağlığı diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Alçak saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir’e ve polis memurumuz Hasan Akın’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum.