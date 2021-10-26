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Babasının park ettiği minibüsün altında kalan Ömer, toprağa verildi

#ZONGULDAK#Trafik#Kaza
Babasının park ettiği minibüsün altında kalan Ömer, toprağa verildi

ZONGULDAK'ta, servisçilik yapan Ergün T.'nin (36), evinin önünde minibüsünü park etmek için geri manevra yaptığı sırada aracının altında kalarak yaşamını yitiren oğlu 4 yaşındaki oğlu Ömer T., toprağa verildi. Ergün T., ifadesinin ardından serbest burakıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak merkeze bağlı Kabalaklı köyünde meydana geldi. Öğrenci ve maden işçilerine minibüsüyle servisçilik yapan Ergün T., eşi ve iki çocuğuyla birlikte akşam saatlerinde evine geldi. Ergün T., eşi ve iki çocuğunu araçtan indirdikten sonra minibüsünü park için geri manevra yaptı. Eşi ve diğer oğlu eve girerken küçük oğlu Ömer T., babasıyla markete gitmek için girmedi. Ömer T., park için geri manevra yapan babasının kullandığı minibüsün altında kaldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Ömer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Oğullarının ölümüyle Ergün T. ve anne Handan T., sinir krizi geçirdi. Jandarma tarafından ifadesi alınan Ergün T., geri manevra yaptığı sırada eve gittiğini düşündüğü oğlunu fark etmediğini ve kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Ergün T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BABA CENAZEDE GÜÇLÜKLE AYAKATA DURDU

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Ömer T.'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ömer T., Kabalaklı Köyü Merkez Camii'ne getirilen cenazesinde baba Ergün T. ve yakınları güçlükle ayakta durdu. Ömer T., öğle namazının ardından kılınan caneze sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

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#ZONGULDAK#Trafik#Kaza

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