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Murat KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:15,Son Güncelleme:/

Babasının otomobilini yaktı böyle poz verdi: Beni çek beni…

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Ümraniye'de akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babasına ait  otomobili yaktı. Gözaltına alınan Mahmut A. "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Paşazade Sokakta saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Mahmut A. ölen babası Ali A.'ya ait 61 FL 778 plakalı aracın camını kırarak ateşe verdi. Mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Otomobilde hasar oluşurken, Mahmut A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.  Mahmut A. gözaltına alınırken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Beni çek beni. Ben yaktım. Bana kalmayan başkasına kalmasın." dedi.

 

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