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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)
Haber Giriş: 25.04.2021 - 13:29 | Son Güncelleme:

Babasının otomobilini kaçırdı, 3 arkadaşıyla hırsızlık yaparken yakalandı

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Babasının otomobilini kaçırdı, 3 arkadaşıyla hırsızlık yaparken yakalandı

Kahramanmaraş'ta Veysel K. (30), babasının otomobilini kaçırarak 3 arkadaşıyla bir depodan hırsızlık yapmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.

İddiaya göre Veysel K., babasına ait otomobilini kaçırdıktan sonra Selahattin K. (28), İsa E. (28) ve Hasan K. (29) ile buluştu. 4 şüpheli daha sonra hırsızlık yapmak için bir baharatçı deposuna gitti. Şüpheliler deponun kapısını açmaya çalıştığı sırada devriye gezen Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince fark edildi.

Polisleri gören 4 kişi, ellerindeki bıçak, kurbağacık anahtar ile tornavidayı atarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda Veysel K., Selahattin K., İsa E. ve Hasan K. polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araçtan şüphelilere ait demir kesme makası da çıktı. Emniyete götürülen 4 kişi, sorgularının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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