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Babasının ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün ev hapsiyle serbest kalmasına isyan etti: Bir hayat bu kadar ucuz mu

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#Abdulkerim Yavuz#Elif Yavuz#İSTANBUL
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 07:00

Hafif ticari araçla seyreden 17 yaşındaki M.E., kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz’a çarptı. Kaza sonucu Yavuz hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan M.E.’ye ise ev hapsi kararı verildi. Duruma tepki gösteren Abdulkerim Yavuz’ın kızı Elif Yavuz, “Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu” dedi.

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İSTANBUL Beyoğlu’na bağlı Hacıahmet Mahallesi’nde 31 Mart’ta 19.00 sıralarında, babasına ait 06 AER 753 plakalı hafif ticari aracı kullanan 17 yaşındaki M.E., süratle çıktığı kaldırımda oturan Abdulkerim Yavuz’a (59) çarptı. Yavuz ağır yaralanırken, M.E. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp ameliyata alınan Yavuz, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kaçan sürücü M.E.’yi bir süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘taksirle öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen M.E.’ye, mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

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Babasının ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün ev hapsiyle serbest kalmasına isyan etti: Bir hayat bu kadar ucuz mu
59 yaşındaki Abdulkerim Yavuz kaldırımda otururken 17 yaşındaki M.E. tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

‘BİR ÖMÜR BU ACIYI TAŞIYACAĞIM’

Ev hapsi kararına tepki gösteren Abdulkerim Yavuz’un kızı Elif Yavuz (19), “31 Mart tarihinde babamı kaybettim. Babamı, 17 yaşındaki bir sürücünün dikkatsizliği yüzünden kaybettim. Savcı, sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye sevk etti. Ancak üst mahkeme yaşından dolayı babamı ezip öldüren ve kaçan kişiye sadece ev hapsi cezası verdi. Şimdi size sormak istiyorum. Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Verilen bu karar adil mi? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım. Ben de kardeşim de ağabeyim de ablam da yaşayacak. Buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Bize yaşatılan bu acıyı bir ömür boyu içimizde yaşayacağız” dedi.

Babasının ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücünün ev hapsiyle serbest kalmasına isyan etti: Bir hayat bu kadar ucuz mu
Elif Yavuz babası için adalet istedi.

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‘SADECE ADALET İSTİYORUM’

Elif Yavuz, “Ben babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak sadece adalet istiyorum. Adaletin yaşa göre değil sonuçlara göre de değerlendirilmesi gerekiyor. Adalet kâğıtlarda rakamlarda yazan bir kavram olmamalıdır. Adalet, kaybedilen bir canın değerinin, yaşamının ne kadar önemli olduğunu hissettirmelidir. Bugün bunları burada sadece kendi acım için söylemiyorum. Umarım bir an önce adalet gerçeği yansıtır ve yerine getirilir” ifadelerini kullandı.

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#Abdulkerim Yavuz#Elif Yavuz#İSTANBUL

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