Babasının ölüm yıldönümünde dağıttı! Hem çiftçi hem de vatandaş mutlu oldu

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Efeler ilçesinde yaşayan Mehmet İnan, geçen yıl yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet İnan’ın çocukları, babalarının ölüm yıl dönümünde bugün karpuz dağıtarak hayır yaptı. Batı Gazi Bulvarı üzerindeki hayırda İnan Ailesi, 1 kamyon karpuz dağıttı.

Karpuz hayrına ilişkin açıklamalarda bulunan Murat İnan, "Babamızın sene-i devriyesi bugün. Onun için hem lokma hayrımızı yaptık. Hem de karpuz dağıttık. Hem çiftçimize destek olmak istedik hem de vatandaşlara değişik bir ikram sunalım istedik. Beklediğimizden fazla ilgi var. Bir kamyon karpuz getirdik, babamızın hayrına dağıttık ve kısa sürede tükendi" dedi.