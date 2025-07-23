×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Babasının ölüm yıldönümünde dağıttı! Hem çiftçi hem de vatandaş mutlu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Mehmet İnan#Karpuz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 13:34

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçen sene hayatını kaybeden Mehmet İnan’ın ölüm yıldönümünde çocukları 1 kamyon karpuz dağıttı.

Haberin Devamı

Efeler ilçesinde yaşayan Mehmet İnan, geçen yıl yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Mehmet İnan’ın çocukları, babalarının ölüm yıl dönümünde bugün karpuz dağıtarak hayır yaptı. Batı Gazi Bulvarı üzerindeki hayırda İnan Ailesi, 1 kamyon karpuz dağıttı.

Babasının ölüm yıldönümünde dağıttı Hem çiftçi hem de vatandaş mutlu oldu

HEM ÇİFTÇİ HEM DE VATANDAŞ MUTLU OLDU

Karpuz hayrına ilişkin açıklamalarda bulunan Murat İnan, "Babamızın sene-i devriyesi bugün. Onun için hem lokma hayrımızı yaptık. Hem de karpuz dağıttık. Hem çiftçimize destek olmak istedik hem de vatandaşlara değişik bir ikram sunalım istedik. Beklediğimizden fazla ilgi var. Bir kamyon karpuz getirdik, babamızın hayrına dağıttık ve kısa sürede tükendi" dedi.

Babasının ölüm yıldönümünde dağıttı Hem çiftçi hem de vatandaş mutlu oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Mehmet İnan#Karpuz

BAKMADAN GEÇME!