Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Babasının mezarını ziyarete giderken vuruldu

#Düzce#Polis#Şiddet

DÜZCE’de, babasının mezarını ziyarete giderken fındık bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan Ali Kileci, yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.00 sıralarında Beyciler Mahallesi Beyciler Mezarlığı yakınında meydana geldi. Muhammet Ali Kileci, babasının kabrini ziyaret etmek için mezarlığa kestirme yol olan fındık bahçesinden geçerken silahlı saldırıya uğradı. Kileci tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet etmesi sonucu yaralanırken, şüpheli ile yanındaki 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Kileci, ambulansla Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüpheli ile yanındaki 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Polis#Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk