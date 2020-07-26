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DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 23:43,Son Güncelleme:

Babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Adem, öldü

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Babasının kullandığı traktörden düşen 7 yaşındaki Adem, öldü
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, babasının kullandığı traktörden düşen Adem Aslan (7) hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Çavuş Mahallesi'nde meydan geldi. Tarladan eve dönen Ali Aslan'ın kullandığı buğday yüklü traktörde oturan oğlu Adem Aslan dengesini kaybederek araçtan düştü. Ağır yaralanan Adem Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Adem buradan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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